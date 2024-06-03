Гауфф – Жабер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся третья ракетка мира американка Коко Гауфф и девятая в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. Матч состоится 4 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Коко Гауфф достигла высшей для себя позиции в рейтинге и стремится к большему. Если Арина Соболенко не сможет выйти в полуфинал, то американка имеет шансы занять вторую строчку. Для Онс Жабер Roland Garros не самый любимый турнир. В прошлом году она добилась в Париже высшего достижения, выйдя в четвертьфинал и сейчас повторила свой успех. Букмекеры на стороне Гауфф. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,21, успех Жабер оценивается коэффициентом 4,39.

Личные встречи

Соперницы встречались шесть раз, четыре победы на счету Коко Гауфф, в том числе одна на Ролан Гаррос в 2021 году. Перед вами результаты трех последних поединков по сетам.

30.10.2023. Коко Гауфф 2 : 0 Онс Жабер

18.06.2022. Онс Жабер 2 : 0 Коко Гауфф

07.06.2021. Коко Гауфф 2 : 0 Онс Жабер

Ролан Гаррос: Коко Гауфф – Онс Жабер прямая трансляция матча 04.06.2024

Коко Гауфф

В 2022 году Коко Гауфф играла в финале Ролан Гаррос, где уступила Иге Швентек. Поквитаться американка сможет в полуфинале, если выиграет у Онс Жабер. Пока всех соперниц на турнире она обыгрывает в двух сетах. Но и сетка была не самой сложной. Из всех четырех соперниц только Даяна Ястремская находилась в топ-50 рейтинга. Сейчас Коко ждет настоящая проверка.

Онс Жабер

Жабер очень разносторонняя теннисистка, но очень часто ей не хватает психологической устойчивости и стабильности. Она может набрать хороший ход, но в решающий момент уступить. Так было в двух финалах на Уимблдоне и в решающем поединке на US Open. В отличие от Гауфф у Онс на нынешнем турнире были соперницы более серьезного уровня. В матче против Камилы Осорио из Колумбии пришлось играть три сета.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024