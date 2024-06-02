Карлос Алькарас: «Легко играть на Корте Филиппа Шатрие. История этой арены и этого турнира заставляет тебя выкладываться на 100%»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас оценил свою игру на «Ролан Гаррос».

В четвертом круге испанец обыграл Феликса Оже-Альяссима 6:3, 6:3, 6:1. После матча Марион Бартоли взяла у него интервью на корте.

– Ты приехал на турнир без особой игровой практики на грунте. Иногда это может пойти на пользу, если у тебя много энергии. На корте ты всегда энергичен, но я чувствую, что по ходу турнира ты набираешь темп. Что для тебя стало здесь главным достижением? 

– Для меня главное – вера в себя. И неважно, если не хватает игровой практики или ритма. Я просто верю в себя и свою команду. Мы проделали отличную работу до турнира и продолжаем здесь, на «Ролан Гаррос». Я прибавляю с каждым матчем и каждой тренировкой. Легко играть на Корте Филиппа Шатрие. История этой арены и этого турнира заставляет тебя выкладываться на 100%.

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1 комментарий
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До тебя там Карлос, одна особа так выкладывалась, что аж целых 10 очков за 2 сета взяла
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