Роман Сафиуллин: «Уже 5-6 месяцев результатов нет, кроме самого начала года. Пытаемся разобраться с тренером»

Роман Сафиуллин оценил свои результаты в первой половине сезона.

– В прошлом сезоне, казалось, был прорыв: четвертьфинал «Уимблдона», победа над Алькарасом на «Мастерсе» в Париже. Но в последнее время что-то идет не так. Есть ли объяснение?

– В этом мы сейчас и пытаемся разобраться с тренером. Уже пять-шесть месяцев результатов нет, кроме самого начала года, когда я сыграл полуфинал [в Брисбене]. На Australian Open в первом круге проиграл – в пяти сетах, да, но все равно что-то не то. Пытаемся определить, пока ничего конкретного не могу сказать.

– Сразу после грунта начинается трава.

– Грунт мне не особо нравится, но в прошлом году были неплохие результаты. В этом – не получилось. Буду готовиться к траве, она уже через неделю. Там другая игра, она мне больше подходит и больше нравится. Так что очень жду травы, – приводит слова Сафиуллина корреспондент Sports Андрей Васильев.