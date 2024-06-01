Ролан Гаррос: Корентен Муте – Янник Синнер прямая трансляция матча 02.06.2024

В четвертом круге мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции состоятся сразу несколько ярких поединков. В одном из них встретится хозяин корта Корентен Муте со второй ракеткой мира Янником Синнером. Матч состоится 2 июня и начнется не ранее 21:15 по московскому времени.

Теннисисты будут играть на центральном корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Вообще Корентен Муте средней руки теннисист, представитель первой сотни, который может как приблизиться к топ-50, так и откатиться ниже. Сейчас он 79-я ракетка мира. Больших побед, соответственно, у него тоже нет. Зато он может записать себе в актив 12 титулов на челленджерах, там ему порой не бывает равных. Однажды он победил в финале челленджера в Бресте Стефаноса Циципаса, правда, было это в 2017 году. Сейчас уровень этих соперников несравним. В 2022 году Корентен добился самого большого успеха на турнирах Большого шлема, когда вышел в четвертый круг US Open. Теперь он повторил то достижение, да еще сделал это в Париже на глазах многочисленных болельщиков. Публика поддерживает его неистово, ведь Корентен родился в столице Франции. В первом круге он сделал большую заявку на успех, когда переиграл в четырех сетах 16 сеяного Николаса Харри из Чили, да еще заключительную партию взял под ноль. Во втором и третьем кругах победа в тех же четырех сетах над казахстанцем Александром Шевченко и затем над Себастьяном Офнером из Австрии.

Муте – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Яннику Синнеру прочат большое будущее, хотя сложно сказать, достигнет ли он того количества побед, которые есть на счету Новака Джоковича или Рафаэля Надаля. Итальянец сделал качественный шаг вперед во второй половине прошлого года, когда выиграл несколько турниров подряд. Новый сезон начался для Янника с титула на Australian Open, где он в финале в пяти сетах одержал волевую победу над Даниилом Медведевым. Следом была победа на турнире в Роттердаме и еще одна на мастерсе в Майами. По итогам Ролан Гаррос Синнер может стать первой ракеткой мира. Пока его лучшим достижением в Париже является выход в четвертьфинал в 2020 году. Сейчас он в шаге от его повторения и останавливаться точно не собирается. Пока он тратит ровно столько сил, сколько требуется. Все три матча он выиграл в трех сетах, не испытав ни малейших проблем. В предстоящем поединке нужно будет справиться с давлением публики.

Ранее Корентен Муте и Янник Синнер на турнирах не встречались. Для победы французу понадобится показать запредельный уровень тенниса, без удачи тоже не обойтись, но букмекеры справедливо на стороне второй ракетки мира. Winline предлагает на победу Синнера коэффициент 1,03, выигрыш Муте оценивается коэффициентом 11,97.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024