Муте – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

На Открытом чемпионате Франции по теннису было уже несколько французско-итальянских противостояний. В четвертом круге любителям тенниса предстоит увидеть еще одно. Корентен Муте будет встречаться со второй ракеткой мира Янником Синнером. Матч состоится 2 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Янник Синнер показывает стабильно высокий уровень тенниса и в первых трех матчах не испытал ни малейших проблем, одержав в каждом победу в трех сетах. На стороне Корентена Муте вдохновение и поддержка родной публики. Синнер привык, что чаще всего трибуны поддерживают его, сейчас будет иная ситуация. Букмекеры считают, что это никак не помешает итальянцу выйти в четвертьфинал. Winline предлагает на победу Синнера коэффициент 1,03, на победу Муте — 11,97.

Личные встречи

Ранее соперники друг с другом на турнирах не пересекались. На Ролан Гаррос 2024 будет их первая встреча.

Ролан Гаррос: Корентен Муте – Янник Синнер прямая трансляция матча 02.06.2024

Корентен Муте

Француз редко бывает на виду публики, но если у него пошло, то остановить бывает очень сложно. Сейчас Корентен явно поймал кураж. Трибуны во время его матчей напоминают не теннисные, а футбольные. Во второй раз в карьере Муте вышел в четвертый круг турнира Большого шлема и впервые у себя на родине, ведь родился он именно в Париже. Выиграть у Синнера задача практически непосильная.

Янник Синнер

Итальянец недолго ходил в подающих надежды. От него ждали прорыва, и он случился во второй половине прошедшего сезона. Несколько побед подряд на турнирах АТР позволили ему вплотную приблизиться в рейтинге к Новаку Джоковичу. В начале сезона Янник впервые выиграл турнир Большого шлема в Австралии, затем завоевал еще два титула в Роттердаме и Майами. Теперь нацелен на победу во Франции, и вряд ли у Муте получится его остановить.

Расписание Ролан Гаррос 2024

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