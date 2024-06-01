Швентек – Потапова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с россиянкой Анастасией Потаповой. Матч состоится 2 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Очень легко давать прогноз, когда предстоит игра для лучшей теннисистки планеты, которая уже четвертый год подряд вообще не проигрывает на Ролан Гаррос и смогла выиграть за это время три титула. Тем более когда противостоит ей 41-я ракетка мира, которая вообще впервые в своей карьере смогла выйти в четвертый круг турнира Большого шлема. Коэффициенты букмекеров не должны удивлять. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,01, выигрыш россиянки оценивается коэффициентом 27,43.

Личные встречи

Спортсменки ранее на турнирах не пересекались. На Rolland Garros она встретятся впервые.

Ролан Гаррос: Ига Швентек – Анастасия Потапова прямая трансляция матча 02.06.2024

Ига Швентек

Полька несколько последних лет доминирует в женском теннисе. В прошлом году она на время уступила звание первой ракетки Арина Соболенко, но затем смогла вернуть его. Грунт любимое покрытие Швентек, она чувствует себя на нем очень уверенно. Тем более, когда речь идет о Ролан Гаррос. Правда, в матче второго круга против японки Наоми Осаки она чуть было не проиграла, но перевернула ход поединка, проявив характер и хладнокровие.

Анастасия Потапова

На счету россиянки пока только две победы на турнирах WTA, На турнирах Большого шлема до сих пор дальше третьего круга она не забиралась. Сейчас новый опыт, в том числе, и в матче против первой ракетки мира. В нем она сможет понять нынешний свой уровень и посмотреть, к чему нужно стремиться. Если Анастасия сможет навязать борьбу, это для нее уже будет большим успехом. Все-таки Ига пока соперница из другой лиги.

Расписание Ролан Гаррос 2024

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