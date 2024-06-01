Ролан Гаррос: Ига Швентек – Анастасия Потапова прямая трансляция матча 02.06.2024
Трехкратная победительница Открытого чемпионата Франции стремится к своей четвертой победе подряд. За выход в четвертьфинал она поборется с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.
Матч состоится на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Первая ракетка мира Ига Швентек не проигрывает в Париже четвертый год подряд. Многие стали называть ее машиной, поскольку даже довести дело до тай-брейка в матче против нее сложно, не то что выиграть целый сет. Но во втором круге нынешнего турнира полька оказалась на волоске от поражения. Ее соперницей была экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая вернулась в большой теннис после годичного перерыва, связанного с рождением ребенка. Так вот во многие моменты матча Игу было совершенно не узнать. Точнее так, Швентек была сама собой, но Осака показывала свой лучший теннис. Во время матча подумалось, что в туре может появиться еще одна теннисистка, которая встанет в один ряд с лидерами. У Наоми был матч-пойнт, но она его отдала, а затем медленно стала уступать инициативу. В таких случаях говорят, что Ига вытащила себя за волосы. Зато в третьем круге против чешки Мари Бузковой вновь не было никаких проблем. Соперница смогла забрать лишь шесть геймов.
Швентек – Потапова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Анастасия Потапова из когорты многих российских теннисисток, которые обычно ни на что серьезное не претендуют, но при хороших раскладах могут выиграть один-два матча. Ранее Настя дальше третьего круга на турнирах Большого шлема не проходила, так что Ролан Гаррос она уже может занести себе в актив. На счету Потаповой два титула на турнирах WTA, которые она завоевала в 2022 и 2023 году. В ее пользу говорит и то, что она хоть медленно, но прогрессирует. В последние годы она каждый сезон улучшает свои позиции в рейтинге. Лучшей для нее позицией была 21-я ровно год назад, но сейчас она находится на 41-й строчке рейтинга. Неудачной получилась первая половина сезона, когда россиянка редко на турнирах проходила дальше третьего круга. Лишь на мастерсе в Индиан-Уэллсе она дошла до четвертьфинала, где уступила украинке Марте Костюк. Сейчас на Roland Garros самым сложным получился матч третьего круга против китаянки Ван Синюй, где пришлось играть три сета с одним тай-брейком.
Ранее Ига Швентек и Анастасия Потапова друг с другом не играли. Можно было порассуждать шансах россиянки, но их практически нет. Букмекеры отдают подавляющее преимущество польке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,01, успех Потаповой оценивается коэффициентом 27,43.