Ролан Гаррос: Ига Швентек – Анастасия Потапова прямая трансляция матча 02.06.2024

Трехкратная победительница Открытого чемпионата Франции стремится к своей четвертой победе подряд. За выход в четвертьфинал она поборется с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Матч состоится на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Первая ракетка мира Ига Швентек не проигрывает в Париже четвертый год подряд. Многие стали называть ее машиной, поскольку даже довести дело до тай-брейка в матче против нее сложно, не то что выиграть целый сет. Но во втором круге нынешнего турнира полька оказалась на волоске от поражения. Ее соперницей была экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая вернулась в большой теннис после годичного перерыва, связанного с рождением ребенка. Так вот во многие моменты матча Игу было совершенно не узнать. Точнее так, Швентек была сама собой, но Осака показывала свой лучший теннис. Во время матча подумалось, что в туре может появиться еще одна теннисистка, которая встанет в один ряд с лидерами. У Наоми был матч-пойнт, но она его отдала, а затем медленно стала уступать инициативу. В таких случаях говорят, что Ига вытащила себя за волосы. Зато в третьем круге против чешки Мари Бузковой вновь не было никаких проблем. Соперница смогла забрать лишь шесть геймов.

Швентек – Потапова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Анастасия Потапова из когорты многих российских теннисисток, которые обычно ни на что серьезное не претендуют, но при хороших раскладах могут выиграть один-два матча. Ранее Настя дальше третьего круга на турнирах Большого шлема не проходила, так что Ролан Гаррос она уже может занести себе в актив. На счету Потаповой два титула на турнирах WTA, которые она завоевала в 2022 и 2023 году. В ее пользу говорит и то, что она хоть медленно, но прогрессирует. В последние годы она каждый сезон улучшает свои позиции в рейтинге. Лучшей для нее позицией была 21-я ровно год назад, но сейчас она находится на 41-й строчке рейтинга. Неудачной получилась первая половина сезона, когда россиянка редко на турнирах проходила дальше третьего круга. Лишь на мастерсе в Индиан-Уэллсе она дошла до четвертьфинала, где уступила украинке Марте Костюк. Сейчас на Roland Garros самым сложным получился матч третьего круга против китаянки Ван Синюй, где пришлось играть три сета с одним тай-брейком.

Ранее Ига Швентек и Анастасия Потапова друг с другом не играли. Можно было порассуждать шансах россиянки, но их практически нет. Букмекеры отдают подавляющее преимущество польке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,01, успех Потаповой оценивается коэффициентом 27,43.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024