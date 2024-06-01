Арнальди – Циципас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису болельщиков ждет очень интересный поединок, в котором итальянец Маттео Арнальди встретится с девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 2 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

С одной стороны, все просто, поскольку встречаются девятая и 35 ракетки мира, с другой, оба находятся на Ролан Гаррос в очень хорошей форме и показывают отличный теннис. На стороне Стефаноса опыт, это может оказаться решающим фактором. Букмекеры думают примерно так же. Winline предлагает на победу итальянца коэффициент 4,72, успех Циципаса оценивается коэффициентом 1,19.

Личные встречи

Предстоящий поединок будет первым очным между теннисистами, ранее на турнирах они друг с другом не играли.

Ролан Гаррос: Маттео Арнальди – Стефанос Циципас прямая трансляция матча 02.06.2024

Маттео Арнальди

Итальянцу 23 года, в это время уже многие добиваются определенных успехов, но Маттео только в прошлом сезоне обратил на себя внимание хорошими результатами и яркими победами в отдельных матчах. За год он совершил рывок из второй сотни рейтинга в топ-50, а по окончанию Roland Garros наверняка окажется в числе тридцати сильнейших теннисистов мира. В прошлом матче он уверенно в трех сетах выиграл у представителя топ-10 Андрея Рублева.

Стефанос Циципас

У Стефаноса уже был один финал Ролан Гаррос в 2021 году, который хорошо запомнился любителям тенниса. Да и сам грек, вспоминая его, наверняка кусает локти. Тогда он встретился с Новаком Джоковичем, выиграл первые два сета, но в итоге уступил. Циципас любит и умеет играть на грунте, он достаточно разносторонний теннисист, совсем недавно выиграл турнир в Монако на этом покрытии, так что его всерьез можно рассматривать в качестве претендента на победу во Франции.

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