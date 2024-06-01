Ролан Гаррос: Маттео Арнальди – Стефанос Циципас прямая трансляция матча 02.06.2024

Итальянский теннисист Маттео Арнальди в четвертом круге Открытого чемпионата Франции встретится с девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 2 июня и начнется не ранее 13:15 по московскому времени.

Соперники проведут встречу на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Маттео Арнальди стал известен широкой публике всего год назад, когда некоторые его сверстники уже выигрывали турниры, в том числе мэйджоры, а соотечественник Янник Синнер входил в десятку сильнейших теннисистов мира. Но прогресс у каждого происходит по-разному. Сначала Арнальди дебютировал в основной сетке турнира АТР, затем выиграл свой первый челленджер, а ровно год назад дебютировал на турнире Большого шлема, и это был как раз Ролан Гаррос. Маттео сходу вышел во второй круг, но там уступил Денису Шаповалову. С Уимблдоном у него не получилось, а вот на US Open итальянец сразу добрался до четвертого круга, а в конце года вместе с командой стал обладателем Кубка Дэвиса. В итоге если 2022 год он заканчивал во второй сотне рейтинга, то в 2023 году оказался в числе пятидесяти сильнейших. Сейчас он 35-я ракетка мира. Совсем недавно выступая в Майами и Барселоне Маттео доходил до четвертого круга, так что удивляться нечему. В прошлом матче он и вовсе в трех сетах очень уверенно переиграл Андрея Рублева, и теперь встреча с еще одним теннисистом из топ-10.

Арнальди – Циципас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Складывается впечатление, что Стефанос Циципас возвращается к своему прежнему уровню, когда он находится в первой пятерке сильнейших теннисистов мира. Последний сезон его явно в меньшей степени волновал теннис, сколько личная жизнь. Он не выпадал из десятки, но и новых побед не было. К нынешнему Roland Garros грек подошел в очень хорошей форме. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло, где поочередно взял верх над Александром Зверевым, Кареном Хачановым, Янником Синнером и Каспером Руудом. Затем в Барселоне играл в финале и в четвертьфинале в Риме. Все выигрывать невозможно, да и силы нужно было сохранить на Ролан Гаррос. Здесь Стефанос испытал затруднения только в матче второго круга против Даниэля Альтмайера из Германии. Третий сет Циципас проиграл на тай-брейке, но выиграл в четырех сетах. Самым легким по счету получился предыдущий поединок с китайцем Чжичжэнь Чжанон, который смог взять у грека только семь геймов.

Маттео Арнальди и Стефанос Циципас ранее на турнирах не пересекались. Матч должен получиться очень интересным. Учитывая текущую форму и статус Циципаса, букмекеры отдают греку преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,19, успех Маттео оценивается коэффициентом 4,72.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024