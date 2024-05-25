Кудерметова о карьерном кризисе: «Сама может и не замечаю, но со стороны говорят, что я стала намного сильнее»

Теги Ролан Гаррос WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова поделилась мыслями о продолжительном спаде в результатах.

27-летняя россиянка в этом сезоне прошла дальше второго круга на одном из 12 турниров, на шести из них вылетала в первом раунде.

– К себе у меня претензий нет, потому что отдаюсь работе полностью. Надеюсь, скоро встану на рельсы и буду двигаться вперед. Это все уроки, которые нужно принять, правильно использовать. У кого-то это в юном возрсте происходит, меня догнало вот сейчас. Когда-то нужно было через такое пройти. Я все принимаю близко к сердцу – когда не складывается, очень тяжело.

– Вы в марте говорили, что этот кризис либо сломает, либо сделает сильнее. Делает?

– Возможно, я сама и не замечаю, но со стороны те, кому я доверяю, говорят, что видят прогресс. Что я теперь сильнее и внутренне, и на корте, чем была год-два назад. Надеюсь, скоро все встанет на полочки, должно пойти. Хотя как должно – не гарантировано ничего, – отметила Кудерметова в интервью корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.

В воскресенье Кудерметова проведет первый матч на «Ролан Гаррос», соперницей 29-й сеяной россиянки будет Мари Бузкова из Чехии.

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