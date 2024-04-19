Циципас о победной серии: «Чем она дольше, тем сложнее становится»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Роберто Карбаллес Баэна Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал восьмиматчевую победную серию.

В 1/8 финала в Барселоне он обыграл Роберто Карбаллес-Баэну 7:5, 6:3.

«Приятно иметь такую серию. Чем она дольше, тем сложнее становится. Самая трудная часть – ее поддерживать, поэтому хорошо, что уже есть такое количество побед. Это добавляет уверенности, мне очень нравится быть на такой волне.

Как игроку мне бы хотелось, чтобы такие вещи случались со мной чаще. Так что стараюсь извлекать из этого максимум положительных моментов и, насколько это возможно, использовать их в своей игре».

В четвертьфинале Циципас сыграет с Факундо Диасом Акостой.

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8 комментариев
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Ответ Андрей Заступов
Может, снова увидим финал Циципас-Рууд? Хотелось бы повторения.
будет интересный матч: Рууд проигрывает все финалы выше атп 250, а Цицицас все финала атп 500 (и трижды здесь, в Барселоне)
+5
0
+5
Какой важный)
+2
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+2
Ладно бы серия из 20 или 30 матчей. Но 8 это прям такая сенсация?
+2
0
+2
С такой сеткой Степка должен и Барсу брать, если грек не будет дурить, то на РГ будет одним из главных фаворитов, Новаку будет уже 37, Синнера он там может спокойно обыграть, главное препятствие - Алькарас.
+1
0
+1
Может, снова увидим финал Циципас-Рууд? Хотелось бы повторения.
+1
-1
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а вообще, конечно, 8 матчей - это так себе серия
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Ответ Доминик
Ладно бы серия из 20 или 30 матчей. Но 8 это прям такая сенсация?
Учитывая его предыдущие год-полтора, значимо.
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