Циципас о победной серии: «Чем она дольше, тем сложнее становится»

Стефанос Циципас прокомментировал восьмиматчевую победную серию.

В 1/8 финала в Барселоне он обыграл Роберто Карбаллес-Баэну 7:5, 6:3.

«Приятно иметь такую серию. Чем она дольше, тем сложнее становится. Самая трудная часть – ее поддерживать, поэтому хорошо, что уже есть такое количество побед. Это добавляет уверенности, мне очень нравится быть на такой волне.

Как игроку мне бы хотелось, чтобы такие вещи случались со мной чаще. Так что стараюсь извлекать из этого максимум положительных моментов и, насколько это возможно, использовать их в своей игре».

В четвертьфинале Циципас сыграет с Факундо Диасом Акостой.

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