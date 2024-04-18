Жасмин Паолини: «Здорово, что Синнер добивается таких потрясающих успехов. Мне кажется, он не человек»
Жасмин Паолини вдохновляют результаты Янника Синнера.
Сегодня итальянка обыграла в Штутгарте Онс Жабер – 7:6(8), 6:4. Это ее четвертая победа над соперницами из топ-10.
– Итальянский теннис сейчас на подъеме. Это парни, например Янник, вдохновляют девушек или девушки, вы например, вдохновляют парней?
– Янник показывает невероятные результаты. Здорово, что он добивается таких потрясающих успехов (смеется). Мне кажется, он не человек. Конечно, он меня вдохновляет. Он вдохновляет многих людей, играющих в теннис. Это очень здорово для нашей страны и вообще для всех.
Так было бы и с любой нацией.