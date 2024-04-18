Жасмин Паолини: «Здорово, что Синнер добивается таких потрясающих успехов. Мне кажется, он не человек»

Теги ATP Porsche Tennis Grand Prix Янник Синнер Жасмин Паолини Теннис

Жасмин Паолини вдохновляют результаты Янника Синнера.

Сегодня итальянка обыграла в Штутгарте Онс Жабер – 7:6(8), 6:4. Это ее четвертая победа над соперницами из топ-10.

– Итальянский теннис сейчас на подъеме. Это парни, например Янник, вдохновляют девушек или девушки, вы например, вдохновляют парней?

– Янник показывает невероятные результаты. Здорово, что он добивается таких потрясающих успехов (смеется). Мне кажется, он не человек. Конечно, он меня вдохновляет. Он вдохновляет многих людей, играющих в теннис. Это очень здорово для нашей страны и вообще для всех.

8 комментариев
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Он не человек - он морковка! ... Главное здоровье, а то молодежь с пьедесталов пачками в лазарет отправляется...
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Естественная реакция итальянцев на подьем своего тенниса.
Так было бы и с любой нацией.
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Уже даже итальянцы говорят это в открытую.
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Ну так да, он существо из другого мира, Пеннивайз
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у Человека 1 шлем и два мастерса)))Хвалите дальше, звездная болезнь не за горами.
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Ответ Александр Кратюк
у Человека 1 шлем и два мастерса)))Хвалите дальше, звездная болезнь не за горами.
Не у всех иммунитет от болезни (звездной), в морковке уже заселился червь под названием „звездная болезнь“ и выгнать её от туда, будет очень сложно
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Ответ Mobilis
Естественная реакция итальянцев на подьем своего тенниса. Так было бы и с любой нацией.
естественный ответ респодента на наводящий вопрос журналиста.
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