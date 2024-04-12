Янник Синнер: «Если честно, до того, как выбрал теннис, я не особо за ним следил. До 14 лет смотрел только совсем чуть-чуть»

Янник Синнер признался, что не следил за теннисом до 14 лет.

– Думаю, я не ошибся, оценивая вас как очень прилежного человека. Анализировали ли вы когда-нибудь биографии или некоторые аспекты карьеры знаменитых теннисистов, начиная с 70-х или 80-х годов, для формирования своей идентичности на корте?

– Слушайте, я очень честный человек, потому что до того, как выбрал теннис, я не особо за ним следил (улыбается). Так что смотрел только совсем чуть-чуть.

Первый матч, который я увидел вживую, был на «Челленджере» в Ортизеи, когда играл Сеппи. Это был первый матч, который я посмотрел.

Но с того момента, как я сам начал пытаться стать профессиональным теннисистом – мне тогда было около 14 лет – я смотрел теннис все больше и больше. Но скорее действующих игроков, не кого-то из прошлого.

Конечно, я знаю, чего добились или не добились лучшие теннисисты, но на этом все. Я не знаю, что конкретно, но, думаю, взял что-то от Рафы, Роджера, Новака и Энди. Я скучаю по некоторым игрокам, которые, к сожалению, уже завершили карьеру – например, по Тсонга и еще другим игрокам, в том числе по Роджеру. Но на этом все.