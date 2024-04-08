Тиафу – Шелтону после поражения в Хьюстоне: «Да пошел ты, Бен!»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал поражение в финале турнира в Хьюстоне.

Тиафу не смог защитить титул. Он уступил Бену Шелтону со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

«Этот год для меня сложный, поэтому было здорово сыграть здесь в финале. Отстойно, что не получилось победить. Да пошел ты, Бен!» – пошутил американец.

«Было бы отлично выиграть четвертый титул. Но скоро мы это сделаем. Давайте развивать этот успех, и пусть у нас будет хороший 24-й год».