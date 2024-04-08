Рейтинг WTA. Коллинс стала 15-й ракеткой мира, Жабер потеряла три позиции

Даниэль Коллинс поднялась на 7 строчек и стала №15 рейтинга .

Мария Саккари поднялась на шестую строчку рейтинга, Цинвэнь Чжэн – на седьмую, Маркета Вондроушева – на восьмую.

Онс Жабер опустилась на девятую.

Победительница турнира в Боготе Камила Осорио прибавила 22 строчки и стала №63.

вернулась в топ-100.

Личные рекорды обновили и Лючия Бронцетти.

WTA Singles Rankings

Положение на 8 апреля 2024

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