Рейтинг WTA. Коллинс стала 15-й ракеткой мира, Жабер потеряла три позиции

Теги рейтинги Анастасия Павлюченкова WTA Татьяна Мария Дарья Сэвилл Джессика Пегула Тэйлор Таунсенд Онс Жабер Белинда Бенчич Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анкита Райна Даниэль Коллинс Алена Остапенко Анастасия Потапова Мари Бузкова Паула Бадоса Маркета Вондроушова Анна Блинкова Мария Саккари Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Диан Парри Коко Гауфф Ига Швентек Людмила Самсонова Камилла Рахимова Эрика Андреева Циньвэнь Чжэн Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Мария Тимофеева Теннис

Даниэль Коллинс поднялась на 7 строчек и стала №15 рейтинга .

Мария Саккари поднялась на шестую строчку рейтинга, Цинвэнь Чжэн – на седьмую, Маркета Вондроушева – на восьмую.

Онс Жабер опустилась на девятую. 

Победительница турнира в Боготе Камила Осорио прибавила 22 строчки и стала №63.

Дарья Сэвилл вернулась в топ-100.

Личные рекорды обновили Диан Парри и Лючия Бронцетти.

WTA Singles Rankings

Положение на 8 апреля 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10835
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8045
3 (3) Коко Гауфф (США) 7205
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5848
5 (5) Джессика Пегула (США) 4870
6 (7) Мария Саккари (Греция) 4195
7 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3995
8 (9) Маркета Вондроушова (Чехия) 3895
9 (6) Онс Жабер (Тунис) 3658
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3438
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3313
15 (22) Даниэль Коллинс (США) 2639
16 (15) Екатерина Александрова (Россия) 2560
17 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2550
19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2305
22 (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2141
26 (24) Анна Калинская (Россия) 1959
35 (42) Мари Бузкова (Чехия) 1502
36 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1502
39 (38) Мирра Андреева (Россия) 1428
45 (45) Анна Блинкова (Россия) 1275
46 (48) Лючия Бронцетти (Италия) 1231
52 (68) Диан Парри (Франция) 1215
57 (68) Тэйлор Таунсенд (США) 1093
62 (58) Диана Шнайдер (Россия) 1109
63 (85) Камила Осорио (Колумбия) 1054
66 (46) Татьяна Мария (Германия) 1044
67 (64) Элина Аванесян (Россия) 1038
80 (65) Пейтон Стернс (США) 882
84 (98) Мария Лурдес Карле (Аргентина) 853
90 (68) Белинда Бенчич (Швейцария) 782
91 (82) Паула Бадоса (Испания) 777
94 (108) Дарья Сэвилл (Австралия) 751
95 (93) Мария Тимофеева (Россия) 749
96 (92) Камилла Рахимова (Россия) 748
99 (99) Эрика Андреева (Россия) 742

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