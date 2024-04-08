Рейтинг WTA. Коллинс стала 15-й ракеткой мира, Жабер потеряла три позиции
Даниэль Коллинс поднялась на 7 строчек и стала №15 рейтинга .
Мария Саккари поднялась на шестую строчку рейтинга, Цинвэнь Чжэн – на седьмую, Маркета Вондроушева – на восьмую.
Онс Жабер опустилась на девятую.
Победительница турнира в Боготе Камила Осорио прибавила 22 строчки и стала №63.
Дарья Сэвилл вернулась в топ-100.
Личные рекорды обновили Диан Парри и Лючия Бронцетти.
Положение на 8 апреля 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10835
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8045
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7205
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5848
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4870
|6 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|4195
|7 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3995
|8 (9)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3895
|9 (6)
|Онс Жабер (Тунис)
|3658
|10 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3438
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3313
|15 (22)
|Даниэль Коллинс (США)
|2639
|16 (15)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2560
|17 (16)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2550
|19 (19)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2305
|22 (21)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2141
|26 (24)
|Анна Калинская (Россия)
|1959
|35 (42)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1502
|36 (35)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1502
|39 (38)
|Мирра Андреева (Россия)
|1428
|45 (45)
|Анна Блинкова (Россия)
|1275
|46 (48)
|Лючия Бронцетти (Италия)
|1231
|52 (68)
|Диан Парри (Франция)
|1215
|57 (68)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|1093
|62 (58)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1109
|63 (85)
|Камила Осорио (Колумбия)
|1054
|66 (46)
|Татьяна Мария (Германия)
|1044
|67 (64)
|Элина Аванесян (Россия)
|1038
|80 (65)
|Пейтон Стернс (США)
|882
|84 (98)
|Мария Лурдес Карле (Аргентина)
|853
|90 (68)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|782
|91 (82)
|Паула Бадоса (Испания)
|777
|94 (108)
|Дарья Сэвилл (Австралия)
|751
|95 (93)
|Мария Тимофеева (Россия)
|749
|96 (92)
|Камилла Рахимова (Россия)
|748
|99 (99)
|Эрика Андреева (Россия)
|742
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