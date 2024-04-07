Берреттини выиграл первый титул с 2022-го
Маттео Берреттини в финале турнира ATP 250 в Марракеше победил Роберто Карбаллеса Баэну – 7:5, 6:2.
Итальянец выиграл титул впервые с июня 2022-го. Для него это восьмой трофей в карьере.
На US Open-2023 Берреттини получил травму стопы, после которой выпал из тура на 7 месяцев. Это второй турнир на уровне ATP для итальянца после возвращения.
Берреттини на следующей неделе вернется в топ-100.
Приятно
А вот, что вернулся и набирает форму, это замечательно. И надеюсь , здоровье позволит ему вернуться в топ-10.