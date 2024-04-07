Берреттини выиграл первый титул с 2022-го

Теги ATP Grand Prix Hassan II Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини в финале турнира ATP 250 в Марракеше победил Роберто Карбаллеса Баэну – 7:5, 6:2.

Итальянец выиграл титул впервые с июня 2022-го. Для него это восьмой трофей в карьере.

На US Open-2023 Берреттини получил травму стопы, после которой выпал из тура на 7 месяцев. Это второй турнир на уровне ATP для итальянца после возвращения.

Берреттини на следующей неделе вернется в топ-100. 

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3 комментария
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Маттео выиграл, добряк Пан выиграл, причём в обоих финалах над испанскими грунтовиками, полная победа интеллектуального тенниса и теннисных шахмат сегодня
Приятно
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великий чемпион, легенда нашего спорта, с возвращением🙏🏻
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Ответ Евгений Фабиянчук
великий чемпион, легенда нашего спорта, с возвращением🙏🏻
До Легенды далеко еще.
А вот, что вернулся и набирает форму, это замечательно. И надеюсь , здоровье позволит ему вернуться в топ-10.
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