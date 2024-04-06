Берреттини о трехсетовой победе над Навоне: «Устал, но очень рад. Даже не помню, когда в последний раз выходил в финал на турнире ATP»

Теги ATP Grand Prix Hassan II Маттео Берреттини Мариано Навоне Теннис

Маттео Берреттини поделился эмоциями от выхода в финал в Марракеше.

За 2 часа 42 минуты он победил Мариано Навоне – 6:7(4), 6:3, 6:2.

«Мы играли почти три часа, поэтому я устал, но очень рад. Мне кажется, это был самый сложный матч недели. Поздравляю его, он провел отличный матч. Условия так сильно изменились.

Мне очень помогли трибуны, они невероятно поддерживали. Я немного устал, но очень жду завтрашнего финала.

Даже не помню, когда в последний раз выходил в финал на турнире ATP (в январе 2023-го на United Cup, в октябре 2022-го – в Неаполе). Я упорно работал, чтобы снова здесь оказаться, быть здоровым и получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Я очень благодарен за все, что происходит».

Теперь Берреттини встретится с действующим чемпионом Роберто Карбаллесом Баэной.

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