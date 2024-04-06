Рахимова третий год подряд вышла в полуфинал в Боготе

Теги WTA Claro Open Colsanitas Кристина Букша Камилла Рахимова Теннис

Камилла Рахимова обыграла Кристину Букшу в четвертьфинале в Боготе – 0:6, 6:4, 7:5.

Россиянка второй раз в карьере победила в матче, в котором отдала сет с баранкой. Во второй и третьей партии она уступала 0:1 с брейком, но отыгрывалась.

Рахимова повторила свой лучший результат на турнирах WTA и третий год подряд вышла в полуфинал в Боготе (это единственный турнир, где она добиралась до этой стадии).

Теперь она поборется с Мари Бузковой. Это будет их первая встреча.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий