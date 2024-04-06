Рахимова третий год подряд вышла в полуфинал в Боготе
Камилла Рахимова обыграла Кристину Букшу в четвертьфинале в Боготе – 0:6, 6:4, 7:5.
Россиянка второй раз в карьере победила в матче, в котором отдала сет с баранкой. Во второй и третьей партии она уступала 0:1 с брейком, но отыгрывалась.
Рахимова повторила свой лучший результат на турнирах WTA и третий год подряд вышла в полуфинал в Боготе (это единственный турнир, где она добиралась до этой стадии).
Теперь она поборется с Мари Бузковой. Это будет их первая встреча.