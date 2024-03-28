Синнер о развитии итальянского тенниса: «У нас хорошая система: отличные специалисты, турниры разных уровней»

Янник Синнер высказался о развитии тенниса в Италии.

«Прежде всего, в Италии хорошая система. У нас отличные тренеры, специалисты по физподготовке, физиотерапевты. У нас есть турниры разных уровней: от юниорских до «Фьючерсов» и «Челленджеров», несколько очень важных турниров ATP для игроков, которые туда попадают.

Можно вообще не уезжать из Италии и играть турниры. Поэтому теннисисты, которые не любят много путешествовать, могут оставаться в Италии. Они могут играть турнир за турниром практически в одном месте.

Мне кажется, это один из факторов, которые помогают итальянским игрокам. Но я старался иногда уезжать из Италии, хотел познакомиться с разными представлениями о теннисе, потому что это приносит больше пользы, когда ты растешь.

Но, в принципе, можно оставаться в Италии, а потом выступить на самом большом турнире в нашем спорте. Мы можем считать, что нам очень, очень повезло, что мы итальянцы».

Италия помешалась на теннисе: десятки турниров, много топов, толпа талантов. Теннис уже хочет обойти футбол по популярности