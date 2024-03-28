Александрова о победе над Пегулой с 0:1 по сетам: «Важнее, что я выиграла этот конкретный матч, а выход в полуфинал – отличный бонус»

Екатерина Александрова поделилась эмоциями после победы в 1/4 финала в Майами.

«Для меня важнее, что я выиграла этот конкретный матч. Это было невероятно, против нее было так сложно играть.

Продержаться до конца и победить сегодня мое главное достижение на этом корте, а выход в полуфинал – отличный бонус. Сейчас я очень довольна».