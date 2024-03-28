Александрова о победе над Пегулой с 0:1 по сетам: «Важнее, что я выиграла этот конкретный матч, а выход в полуфинал – отличный бонус»

Теги WTA Miami Open Джессика Пегула Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова поделилась эмоциями после победы в 1/4 финала в Майами.

«Для меня важнее, что я выиграла этот конкретный матч. Это было невероятно, против нее было так сложно играть.

Продержаться до конца и победить сегодня мое главное достижение на этом корте, а выход в полуфинал – отличный бонус. Сейчас я очень довольна». 

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4 комментария
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Ответ Роман Шаров
Прекрасная возможность в этом сезоне добраться до топ 10 ! Кто знает она на каком месте сейчас?
Катя достигла высшей для себя позиции в рейтинге, она уже 15я! Поздравляем!
Будет 13я, если выйдет в финал, 11я, если возьмёт титул. Болеем!
П.с комментарии из новости ниже ( Кагов)
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+7
Прекрасная возможность в этом сезоне добраться до топ 10 ! Кто знает она на каком месте сейчас?
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офигеть прям ваще
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Немного волнует "перебор" с играми. Получилось по две игры каждый день (с учетом пары). С Коллинз свежесть не помешала бы.
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