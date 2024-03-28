Александрова во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-5 и вышла в крупнейший полуфинал на харде
Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в Майами обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу – 3:6, 6:4, 6:4.
Для Александровой это вторая победа над соперницей из топ-5 подряд (до этого обыграла Игу Швентек), третья – в этом сезоне, шестая – в карьере.
Россиянка – лидер сезона по количеству обыгранных соперниц из топ-5.
Она второй раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника» – первый был в Мадриде в 2022-м. За место в финале Александрова поборется с Даниэль Коллинс.