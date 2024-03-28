Александрова во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-5 и вышла в крупнейший полуфинал на харде

Теги WTA Miami Open Джессика Пегула Даниэль Коллинс Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в Майами обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу – 3:6, 6:4, 6:4.

Для Александровой это вторая победа над соперницей из топ-5 подряд (до этого обыграла Игу Швентек), третья – в этом сезоне, шестая – в карьере. 

Россиянка – лидер сезона по количеству обыгранных соперниц из топ-5. 

Она второй раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника» – первый был в Мадриде в 2022-м. За место в финале Александрова поборется с Даниэль Коллинс

4 комментария
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Так держать, Катя!
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Ответ Бекзат Саматович
Проклятье! Ну с Коллинз ее грязные штучки не прокатят Дэниель ее порвет
А если не порвёт ты утопишься в канализации.
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Ответ Бутия
А если не порвёт ты утопишься в канализации.
Не мечтай есть еще шкафы Рыбакина и Азаренко😁
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