Циньвэнь Чжэн о камбэке против Калинской: «Первый сет показал, что лишние мысли не помогают»

Циньвэнь Чжэн рассказала, как отыгралась в матче против Анны Калинской.

Китаянка выиграла со счетом 6:7(4), 6:3, 6:1 и вышла в полуфинал Australian Open.



– По ходу турнира вы говорили, что не хотите себя накручивать. Это то, что помогло вам вернуться после проигрыша первого сета?

– Да, в начале матча я слишком много думала. Поэтому я и проиграла первый сет – я делала ранние брейки, а потом не могла удержать подачу.

Это одна из моих проблем. Когда я окончательно потеряла первый сет, то попыталась сказать себе: «Оставайся сосредоточенной. Не думай слишком много. Просто соберись прямо сейчас».

Первый сет ведь уже показал, что лишние мысли не помогают – а только мешают показывать лучшую игру.

Так что я очень рада, что смогла все изменить и в итоге выиграть матч.

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