Алена Остапенко: «Я бы хотела вернуть линейных судей, потому что без них корт кажется пустым. И стало бы больше рабочих мест»

Алена Остапенко считает, что электронная система судейства допускает ошибки.

– Как вы справляетесь с негативом и сохраняете правильный настрой на протяжении всего матча?

– Это непросто, потому что я очень эмоциональна, особенно на корте. Не то чтобы я хотела быть такой эмоциональной, но я так злюсь на себя, когда ошибаюсь или проигрываю важное очко. Иногда это мне же во вред, мне кажется, мне нужно больше себя поддерживать, забывать о том розыгрыше и двигаться дальше, но бывает, что ситуация меня захлестывает и на меня давит. Я над этим работаю.

– Если говорить о ваших эмоциях, вы видели видео, где вы спорите с Hawk-Eye? Они вас смешат?

– Ха-ха! Да, но, если честно, как я уже говорила в прошлом, все полностью доверяют системе Hawk-Eye, а я считаю, что она ошибается.

– Если бы вы могли изменить два правила в теннисе, то какие бы вы выбрали?

– Я бы убрала систему Hawk-Eye Live. Я бы хотела вернуть линейных судей, потому что без них корт кажется пустым. Когда больше людей, лучше атмосфера – без них корт выглядит пустым даже на «Шлемах». И было бы здорово, если бы стало больше рабочих мест.

– У вас есть предматчевые суеверия?

– Да. Иногда это сводит с ума. Например, когда я хожу в один и тот же ресторан, но я стараюсь избавиться от этой привычки, потому что сводит с ума, когда на «Шлеме» ты полторы-две недели ешь в одном и том же месте. Тебя начинает тошнить от этой еды. Есть еще несколько мелочей – делать упражнения и какие-нибудь повседневные задачи в одном и том же порядке, что тоже безумие. Мне кажется, нужно менять порядок, потому что через какое-то время это надоедает.

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