Остапенко об увлечении танцами: «Не очень люблю клубы – предпочитаю ходить на занятия. У меня есть тренер, профессиональный танцор»

Алена Остапенко рассказала о своих хобби.

– С 5 до 12 лет я серьезно занималась латиноамериканскими танцами. Потом не танцевала шесть лет, но последние полтора года, когда дома, снова танцую. Просто в свое удовольствие.

– Любите ходить танцевать в клубы?

– Не очень. Я предпочитаю ходить на занятия танцами, это круче, и музыка тоже классная. У меня есть тренер, профессиональный танцор, который до сих пор участвует в соревнованиях, и я танцую с ним, поэтому мне не нужно искать партнера. Это было бы сложно, потому что я редко бываю дома.

– Чем вы еще увлекаетесь в свободное время?

– Читаю книги. Мне нравятся детективы, в них всегда есть интрига, хочется читать быстрее, чтобы узнать, что будет дальше и чем все закончится.

Еще мне нравится изучать языки. В прошлом году в межсезонье начала учить испанский. Теперь я снова играю, и времени на язык остается мало. Но я все же надеюсь его выучить.

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