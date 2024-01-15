Рейтинг ATP. Лехечка обновил личный рекорд, Табило дебютировал в топ-50, Гаске выпал из топ-100

Ришар Гаске впервые с 2005-го выпал из топ-100.

Чемпион Аделаиды Иржи Лехечка обновил личный рекорд. Алехандро Табило, взявший титул в Окленде, дебютировал в топ-50.

Pepperstone ATP Rankings

Положение на 15 января 2024

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