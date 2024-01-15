Рейтинг ATP. Лехечка обновил личный рекорд, Табило дебютировал в топ-50, Гаске выпал из топ-100

Теги Ришар Гаске рейтинги ATP Таро Даниэль Кэмерон Норри Иржи Лехечка Джек Дрэйпер Алехандро Табило Теннис

Ришар Гаске впервые с 2005-го выпал из топ-100.

Чемпион Аделаиды Иржи Лехечка обновил личный рекорд. Алехандро Табило, взявший титул в Окленде, дебютировал в топ-50.

Pepperstone ATP Rankings

Положение на 15 января 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11055
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8855
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7555
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 6490
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5010
6 (6) Александр Зверев (Германия) 4275
7 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4025
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3815
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3320
10 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 2950
12 (12) Тэйлор Фриц (США) 2840
13 (13) Григор Димитров (Болгария) 2775
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2430
22 (19) Кэмерон Норри (Великобритания) 1710
23 (32) Иржи Лехечка (Чехия) 1555
36 (36) Роман Сафиуллин (Россия) 1190
39 (38) Аслан Карацев (Россия) 1103
48 (48) Александр Шевченко (Россия) 970
49 (82) Алехандро Табило (Чили) 921
55 (62) Джек Дрэйпер (Великобритания) 911
58 (74) Таро Даниэль (Япония) 893
65 (64) Павел Котов (Россия) 835
72 (51) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 776
99 (84) Констан Лестьенн (Франция) 619
131 (76) Ришар Гаске (Франция) 500

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