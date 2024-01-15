Рейтинг ATP. Лехечка обновил личный рекорд, Табило дебютировал в топ-50, Гаске выпал из топ-100
Ришар Гаске впервые с 2005-го выпал из топ-100.
Чемпион Аделаиды Иржи Лехечка обновил личный рекорд. Алехандро Табило, взявший титул в Окленде, дебютировал в топ-50.
Положение на 15 января 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11055
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8855
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7555
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|6490
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|5010
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|4275
|7 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4025
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3815
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3320
|10 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2950
|12 (12)
|Тэйлор Фриц (США)
|2840
|13 (13)
|Григор Димитров (Болгария)
|2775
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2430
|22 (19)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|1710
|23 (32)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1555
|36 (36)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1190
|39 (38)
|Аслан Карацев (Россия)
|1103
|48 (48)
|Александр Шевченко (Россия)
|970
|49 (82)
|Алехандро Табило (Чили)
|921
|55 (62)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|911
|58 (74)
|Таро Даниэль (Япония)
|893
|65 (64)
|Павел Котов (Россия)
|835
|72 (51)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|776
|99 (84)
|Констан Лестьенн (Франция)
|619
|131 (76)
|Ришар Гаске (Франция)
|500
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