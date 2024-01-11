Наоми Осака: «Не хочу на себя давить, но я считаю, что могу выиграть «Шлем» в этом году»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака чувствует себя по-новому, вернувшись в тур после рождения дочки.

– Я однозначно чувствую себя иначе. Мне нравится приходить с корта и общаться с Шай по видеосвязи. Независимо от того, что произошло на корте, я всегда улыбаюсь, когда вижу ее лицо.

– Что подталкивает вас к возвращению в Тур? Недостигнутые цели, новые «Большие шлемы», возможность показать дочери, на что вы способны, или что-то еще?

– Если честно, все понемногу. Роды были самым болезненным опытом в моей жизни, и они показали мне, что физически я могу выдержать гораздо больше, чем думала раньше. Я знаю, что могу выиграть еще несколько «Шлемов», и хочу, чтобы дочь видела, как я играю и побеждаю. Для меня это очень важно.

– Насколько сложно сохранять терпение? Как вы считаете, вы сможете выиграть «Шлем» в этом году или потребуется время? И понимаете ли вы, как долго хотели бы играть?

– Не хочу на себя давить, но я считаю, что могу выиграть «Шлем» в этом году. Сезон длинный, и я увеличила количество турниров в своем календаре, чтобы у меня была возможность сыграть больше матчей. Думаю, я буду в отличной форме к летним турнирам на харде.

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