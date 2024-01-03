Наоми Осака: «Видя, как уходят Шарапова, Серена, понимаю, что теннисная карьера не такая уж длинная, поэтому нужно наслаждаться, пока есть возможность»

Наоми Осака поделилась эмоциями после первого турнира в сезоне.

В Брисбене японка вернулась в тур после рождения дочери и проиграла во втором круге Каролине Плишковой.

«Для меня даже выйти на корт – это личная победа, потому что пару недель назад я вообще сомневалась, что смогу играть со всеми.

Так что эти два матча доказывают мне, что я справляюсь, и в этом году все будет только лучше.

Несмотря на то, что сегодня я очень разочарована, я знаю, что если продолжу тренироваться и упорно работать, то в конце концов добьюсь того, чего хочу».

Повлияло ли материнство на ее отношение к поражениям

«Я чувствую себя иначе. Конечно, мне грустно, но из-за того, что мне хочется выступать как можно лучше, потому что я знаю, что провожу столько времени вдали от дочки, и хочу, чтобы это было не зря. И мне кажется, это очень мотивировало меня прибавлять.

Думаю, я хорошо отыграла этот матч. Мне не так обидно, потому что я знаю, что отдала буквально все силы».

Как изменился ее настрой по сравнению с моментом, когда она сделала перерыв в карьере

«Мне кажется, я получаю гораздо больше удовольствия от игры, а еще понимаю, что многое от меня не зависит. Возможно, я могла отбить мяч, который пропустила, а он попал в корт. В остальном я четко осознаю, что играю с лучшими теннисистками мира. У нас обеих есть возможность победить.

Еще я думаю, что после рождения дочки я столько тренировалась, что мне нужно наслаждаться этими моментами. А видя, как уходят Шарапова, Серена, я понимаю, что теннисная карьера не такая уж длинная, поэтому нужно наслаждаться, пока есть возможность».

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