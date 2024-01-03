Наоми Осака: «Видя, как уходят Шарапова, Серена, понимаю, что теннисная карьера не такая уж длинная, поэтому нужно наслаждаться, пока есть возможность»

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс WTA Brisbane International Наоми Осака Теннис

Наоми Осака поделилась эмоциями после первого турнира в сезоне.

В Брисбене японка вернулась в тур после рождения дочери и проиграла во втором круге Каролине Плишковой.

«Для меня даже выйти на корт – это личная победа, потому что пару недель назад я вообще сомневалась, что смогу играть со всеми.

Так что эти два матча доказывают мне, что я справляюсь, и в этом году все будет только лучше.

Несмотря на то, что сегодня я очень разочарована, я знаю, что если продолжу тренироваться и упорно работать, то в конце концов добьюсь того, чего хочу».

Повлияло ли материнство на ее отношение к поражениям

«Я чувствую себя иначе. Конечно, мне грустно, но из-за того, что мне хочется выступать как можно лучше, потому что я знаю, что провожу столько времени вдали от дочки, и хочу, чтобы это было не зря. И мне кажется, это очень мотивировало меня прибавлять.

Думаю, я хорошо отыграла этот матч. Мне не так обидно, потому что я знаю, что отдала буквально все силы».

Как изменился ее настрой по сравнению с моментом, когда она сделала перерыв в карьере

«Мне кажется, я получаю гораздо больше удовольствия от игры, а еще понимаю, что многое от меня не зависит. Возможно, я могла отбить мяч, который пропустила, а он попал в корт. В остальном я четко осознаю, что играю с лучшими теннисистками мира. У нас обеих есть возможность победить.

Еще я думаю, что после рождения дочки я столько тренировалась, что мне нужно наслаждаться этими моментами. А видя, как уходят Шарапова, Серена, я понимаю, что теннисная карьера не такая уж длинная, поэтому нужно наслаждаться, пока есть возможность».

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