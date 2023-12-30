Осака рассказала, думала ли окончательно уйти из тенниса

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала, был ли момент, когда она думала не возвращаться в теннис.

В первом матче после декрета японка сыграет с Тамарой Корпач в первом круге в Брисбене.

«Да, сразу после Олимпиады в Токио я где-то месяц об этом думала. Мне казалось, что спорт больше не приносит мне радости. И это было нечестно по отношению к зрителям и ко мне.

Но потом я подумала, что играю в теннис с трех лет и еще столько всего хочу сделать. Особенно после рождения дочери – я хочу, чтобы она видела человека с большими целями и мечтами. Очень важно, чтобы были хорошие образцы для подражания.

Мне кажется, во время перерыва я начала куда больше ценить спорт. После родов я поняла, как это физически тяжело и сколько работы требуется, чтобы быть на высоком уровне.

И сейчас мне очень любопытно, что произойдет в первом матче».

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1 комментарий
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у Осаки губки никогда не дрожали,как у боба🧢
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