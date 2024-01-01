Наоми Осака: «Самым болезненным опытом в моей жизни были роды. Мне казалось, что ничего хуже просто не придумаешь»

Наоми Осака прокомментировала возвращение в тур после рождения дочери.

Японка обыграла Тамару Корпач 6:3, 7:6(9) в первом круге в Брисбене.

– Во время сегодняшнего матча вы выглядели такой спокойной и психологически уравновешенной. На вас так повлияло материнство?

– Да, конечно, рождение дочки очень сильно на меня повлияло. Это научило меня быть терпеливее. Но вообще самым болезненным опытом в моей жизни были роды. Мне казалось, что ничего хуже просто не придумаешь.

После родов я сразу начала тренироваться, чтобы набрать форму и сейчас быть на этом самом месте. Я должна была изо всех сил стараться ради самой себя.

Не думаю, что я была очень спокойна. Мне казалось, я немного запаниковала. Наверное, я хорошая актриса, раз мне удалось это скрыть.

Не знаю, мне просто хотелось понять, на что я способна. Очень рада, что выиграла матч. С нетерпением жду следующего.

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