Осака о материнстве: «Я чувствую, что могу сделать что угодно и ничего мне не помешает»
Наоми Осака рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения ребенка.
Японка родила дочь 9 июля 2023 года от американского рэпера Cordae.
«Я чувствую себя такой сильной. Люди говорят о рождении детей, но все совсем иначе, когда через это проходишь. Я чувствую, что могу сделать что угодно и ничего мне не помешает. Конечно, после всего я стала менее восприимчива к боли. И теперь мне действительно все равно на мнения людей вокруг.
Я чувствую себя абсолютно другим человеком даже по сравнению с прошлым годом. Я нашла свой голос и знаю, что хочу отстаивать и что важно для меня. Это то, чему мне пришлось учиться в течение долгих лет».
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