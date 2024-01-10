Осака о материнстве: «Я чувствую, что могу сделать что угодно и ничего мне не помешает»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения ребенка.

Японка родила дочь 9 июля 2023 года от американского рэпера Cordae.

«Я чувствую себя такой сильной. Люди говорят о рождении детей, но все совсем иначе, когда через это проходишь. Я чувствую, что могу сделать что угодно и ничего мне не помешает. Конечно, после всего я стала менее восприимчива к боли. И теперь мне действительно все равно на мнения людей вокруг.

Я чувствую себя абсолютно другим человеком даже по сравнению с прошлым годом. Я нашла свой голос и знаю, что хочу отстаивать и что важно для меня. Это то, чему мне пришлось учиться в течение долгих лет».

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3 комментария
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Еще одна яжемать прибыла.
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Наоми перебарщивает уже. Женщины по 6-7 детей рожают(спросите жену Семака), а она одного родила и героиня всея США. Дети - это здорово, цветы жизни. Но зачем о родах в каждом интервью болтать?!...
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