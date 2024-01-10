Джессика Пегула: «Желание взять «Шлем» оборачивается обломом, если ты его не выигрываешь»

Джессика Пегула рассказала о целях на Australian Open.

Американка шесть раз за карьеру играла четвертьфиналы «Больших шлемов» и ни разу не смогла выйти в полуфинал.

– Очевидно, каждый игрок хочет выиграть «Большой шлем». Вы задумывались, что вы…

– Не задавайте мне тот же вопрос. Вы же спросили меня в прошлый раз, что я должна была сделать, чтобы выйти в полуфинал? Я сказала: «Ну, выиграть четвертьфинал». Сейчас мой ответ будет таким же.

– Есть ли у вас цель, достигнув которую, вы почувствуете, что достигли успеха?

– На «Шлеме»?

– На Australian Open.

– Да, первая цель всегда – это выигрывать каждый матч на первой неделе, чтобы выйти во вторую. Мне нравится ставить небольшие достижимые цели, поэтому я не заглядываю так далеко вперед. Но даже если не сработает и не получится выйти во вторую неделю – не думаю, что это действительно можно расценивать как неудачу.

Конечно, когда проигрываешь и расстраиваешься, у тебя плохое настроение – и ты как раз считаешь это провалом, но в перспективе я не считаю это здоровым подходом. Не думаю, что я когда-либо смотрела на турнир «Большого шлема» с такой точки зрения – что это неудача, раз я его не выиграла. Теннис это теннис. Нужно просто собраться и двигаться дальше, готовиться к следующей неделе и использовать ее как возможность стать лучше.

Но, конечно, для игроков и для меня желание выиграть «Щлем» оборачивается обломом, если этого не получается достичь. Но многие из нас к этому привыкли.

– Что вам нужно для выхода в полуфинал?

– Вы знаете мой ответ.

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