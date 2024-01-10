Новак Джокович: «2023-й, наверное, был бы лучшим в моей карьере, если бы я выиграл Кубок Дэвиса. Но все же он на втором месте»

Новак Джокович рассказал, почему не считает сезон-2023 лучшим в своей карьере.

В 2023-м он сыграл в финалах всех четырех турниров «Большого шлема» и взял в них три титула. Также серб восьмой раз завершил сезон первой ракеткой мира.

«Это был один из моих лучших сезонов. Я говорил, что, наверное, он был бы лучшим, если бы я выиграл Кубок Дэвиса. Но все же он на втором месте после 2015-го и 2011-го, когда я выиграл по три «Больших шлема» и множество других турниров.

Не могу сказать, что я ожидал победы на трех из четырех «Шлемов», но, конечно, я всегда стремлюсь к этому, когда составляю расписание на сезон. Это был потрясающий год».

Джокович – величайший, а с 2023-го – еще и настоящий. Он принял, что нравиться всем нельзя

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