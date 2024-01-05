Руне о матче с Сафиуллиным в Брисбене: «Интересно посмотреть, как он играет. Очень жду полуфинала»

Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча в Брисбене против Романа Сафиуллина.

Они уже играли друг против друга в парном разряде этого турнира: и победили и – 4:6, 6:3, 10-5.

«Я видел, что он был очень близок к поражению в матче с (отыграл пять матчболов во втором круге – Sports.ru). Таков теннис, он по-прежнему на турнире, хотя мог проиграть. Надеюсь, будет отличный матч. Интересно посмотреть, как он играет. У меня есть некоторое понимание благодаря первому кругу пары, но в одиночке все по-другому, и я очень жду завтрашнего полуфинала».

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