Руне о матче с Сафиуллиным в Брисбене: «Интересно посмотреть, как он играет. Очень жду полуфинала»
Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча в Брисбене против Романа Сафиуллина.
Они уже играли друг против друга в парном разряде этого турнира: Сафиуллин и Карацев победили Руне и Маррея – 4:6, 6:3, 10-5.
«Я видел, что он был очень близок к поражению в матче с Попыриным (отыграл пять матчболов во втором круге – Sports.ru). Таков теннис, он по-прежнему на турнире, хотя мог проиграть. Надеюсь, будет отличный матч. Интересно посмотреть, как он играет. У меня есть некоторое понимание благодаря первому кругу пары, но в одиночке все по-другому, и я очень жду завтрашнего полуфинала».