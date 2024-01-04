Надаль впервые с «Уимблдона»-2022 вышел в четвертьфинал ATP

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Джейсон Кублер Теннис

Рафаэль Надаль обыграл Джейсона Кублера во втором круге в Брисбене – 6:1, 6:2.

Испанец 221-й раз вышла в четвертьфинал ATP. Последний раз он доходил до этой стадии на «Уимблдоне»-2022.

Сейчас Надаль возвращается в тур после операции на бедре и не входит в топ-600. За место в полуфинале он сыграет с Джорданом Томпсоном.

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18 комментариев
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Перспективная 672-я ракетка мира, возможно это next gen. растет еще один крутой игрок, кто его знает может даже в топ 10 залетит в конце года.
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Не был никогда фанатом Рафы, но как же приятно видеть этого великого спортсмена снова на корте! Самое главное побольше здоровья и чтобы играл в удовольствие!
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Рафа в деле! Это чертовски радует!👍💪
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Рафаэль с победой! Прекрасно проведённый матч чемпиона! Как будто и не было годового отсутствия в туре😁 Сейчас, когда все увидели, что Рафа в порядке, и может обыграть любого, соперники будут по другому настраиваться на матчи с ним! Дальнейшего прогресса и удачи Рафаэлю!
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Первый сет был отличным. Второй похуже, интенсивность снизилась. Но когда Рафа включался, был хорош.

Приём был гораздо лучше, чем в первом матче. С бэкхенда было какое-то количество необязательных ошибок, тут есть над чем работать. Ну и выносливость под вопросом, понятно.

Но так или иначе, смотреть очень приятно. Всё-таки Надаль есть Надаль, по эстетическому впечатлению от игры мало кто с ним рядом.
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Ответ nelik
что с АО у Рафы с таким рейтингом? квалу придется играть?
Он по защищенному рейтингу попадает
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Признаюсь что никак не ожидал такого возвращения Рафы на хороший уровень. Подождëм как он будет смотреться в матчах с элитой.
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Рафа на корте-теннис жив
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Кублер стал для Рафы отличной разминкой) Матч точно принёс пользу Надалю во всех аспектах. Что касается игры, пока рано о чём-то судить, нужны нормальные соперники. То, что по моему субъективному мнению Надаль играл сегодня лучше (немножко), чем позавчера, ещё ничего не значит и ни о чём не говорит.
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Рафа как и не уходил играет.
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что с АО у Рафы с таким рейтингом? квалу придется играть?
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Ответ TennisGeek
Первый сет был отличным. Второй похуже, интенсивность снизилась. Но когда Рафа включался, был хорош. Приём был гораздо лучше, чем в первом матче. С бэкхенда было какое-то количество необязательных ошибок, тут есть над чем работать. Ну и выносливость под вопросом, понятно. Но так или иначе, смотреть очень приятно. Всё-таки Надаль есть Надаль, по эстетическому впечатлению от игры мало кто с ним рядом.
Насчёт приём гораздо лучше очень спорно. Всё-таки Тим выше классом, чем Кублер, и качество его ударов гораздо выше. То, что Тим был нулевой, это да, возможно, праймовый Тим смог бы проэкзаменовать Рафу как следует.

Что лично мне показалось, это то что форхенд лучше работал сегодня. А в остальном ещё есть над чем работать.
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Ответ TennisGeek
Первый сет был отличным. Второй похуже, интенсивность снизилась. Но когда Рафа включался, был хорош. Приём был гораздо лучше, чем в первом матче. С бэкхенда было какое-то количество необязательных ошибок, тут есть над чем работать. Ну и выносливость под вопросом, понятно. Но так или иначе, смотреть очень приятно. Всё-таки Надаль есть Надаль, по эстетическому впечатлению от игры мало кто с ним рядом.
Да, эти косые короткие и обратные кроссы с форхенда вернули желание смотреть теннис. Остальные игроки кажутся запрограммированными прямолинейными роботами на фоне РАФЫ.
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Ответ Syndycate
Он по защищенному рейтингу попадает
гуд) спасибо
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Ответ nelik
что с АО у Рафы с таким рейтингом? квалу придется играть?
ничего ему не надо будет играть, он будет в основной сетке АО по защищенному рейтингу
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Ну начало как в 2022 году, Брисбен, Мельбурн, Акапулько, главное чтоб после уима не повторилось
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