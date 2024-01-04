Надаль впервые с «Уимблдона»-2022 вышел в четвертьфинал ATP

Рафаэль Надаль обыграл Джейсона Кублера во втором круге в Брисбене – 6:1, 6:2.

Испанец 221-й раз вышла в четвертьфинал ATP. Последний раз он доходил до этой стадии на «Уимблдоне»-2022.

Сейчас Надаль возвращается в тур после операции на бедре и не входит в топ-600. За место в полуфинале он сыграет с Джорданом Томпсоном.

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