Надаль впервые с «Уимблдона»-2022 вышел в четвертьфинал ATP
Рафаэль Надаль обыграл Джейсона Кублера во втором круге в Брисбене – 6:1, 6:2.
Испанец 221-й раз вышла в четвертьфинал ATP. Последний раз он доходил до этой стадии на «Уимблдоне»-2022.
Сейчас Надаль возвращается в тур после операции на бедре и не входит в топ-600. За место в полуфинале он сыграет с Джорданом Томпсоном.
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Приём был гораздо лучше, чем в первом матче. С бэкхенда было какое-то количество необязательных ошибок, тут есть над чем работать. Ну и выносливость под вопросом, понятно.
Но так или иначе, смотреть очень приятно. Всё-таки Надаль есть Надаль, по эстетическому впечатлению от игры мало кто с ним рядом.
Что лично мне показалось, это то что форхенд лучше работал сегодня. А в остальном ещё есть над чем работать.