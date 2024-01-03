Де Минаур о том, что старается разнообразить игру: «Причина во многих людях, которые в меня не верили. Хочу доказать, что они ошибаются»

Алекс де Минаур хочет показывать разнообразную игру.

Он рассказал об этом Джиму Курье после победы над Новаком Джоковичем.

– Любопытно наблюдать за твоей игрой на этом турнире, потому что стиль немного изменился. Ты добавил несколько новых элементов: резаный бэкхенд, дропшот. Мы знаем, что ты быстрый, но эти новые элементы приносят плоды. Ты работал над ними в межсезонье? Как они появились в твоей игре?

– Причина во многих людях, которые в меня не верили. Я просто хочу доказать, что они ошибаются, и стараюсь прибавлять. В конце концов, я никогда не буду самым рослым или самым сильным парнем. Поэтому я должен приспосабливаться. Я должен показать, что умею играть по-разному. И я рад, что сегодня мне удалось выйти на такой уровень.

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