Де Минаур о том, что старается разнообразить игру: «Причина во многих людях, которые в меня не верили. Хочу доказать, что они ошибаются»

Теги ATP Алекс де Минаур United Cup Теннис

Алекс де Минаур хочет показывать разнообразную игру.

Он рассказал об этом Джиму Курье после победы над Новаком Джоковичем.

– Любопытно наблюдать за твоей игрой на этом турнире, потому что стиль немного изменился. Ты добавил несколько новых элементов: резаный бэкхенд, дропшот. Мы знаем, что ты быстрый, но эти новые элементы приносят плоды. Ты работал над ними в межсезонье? Как они появились в твоей игре?

– Причина во многих людях, которые в меня не верили. Я просто хочу доказать, что они ошибаются, и стараюсь прибавлять. В конце концов, я никогда не буду самым рослым или самым сильным парнем. Поэтому я должен приспосабливаться. Я должен показать, что умею играть по-разному. И я рад, что сегодня мне удалось выйти на такой уровень.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все нормально - мы тоже в Алекса не верим... Даже палка раз в год "стреляет". Тем более- на самом старте сезона, когда никто не ждет, не "разыгрался...
+2
0
+2
Такая странная мотивация - что-то кому-то доказывать 🤨
+1
0
+1
Это тот самый "изменившийся де Минаур", который неделю назад отлетел от мёртвого Норри?)) Ну, окей 😁
+1
0
+1
Да-да, прекрасно «летел в буфет», бесхребетный местами игрок. Я понимаю, что на Джоковича у всех бешеный настрой, но я больше согласен, что в нужное время в нужном месте, а игра Алекса как была так и осталась.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий