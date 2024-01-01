Анисимова после первой победы в Окленде: «Утром проснулась и почувствовала ужасный спазм в мышцах плеча. Думала, что не смогу сыграть»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA ASB Classic Аманда Анисимова Теннис

Аманда Анисимова прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой в Окленде.

Американка провела и выиграла первый матч за восемь месяцев. В прошлом году она брала перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье.

«Я так рада быть здесь. Я люблю этот турнир, приятно начинать здесь год. Знала, что против нее будет тяжело играть и рада, что победила и показала хороший теннис.

Утром проснулась и почувствовала ужасный спазм в мышцах плеча. Думала, что не смогу сыграть. Я очень расстроилась, потому что мне дали wild card на этот турнир. Сегодня я хотела сыграть не только для себя, но и для [организаторов]. Я очень благодарна за эту возможность. Я рада, что сегодня все-таки удалось сыграть, потому что до последнего была не уверена. Горжусь собой, что вышла на корт и старалась изо всех сил».

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