Анисимова о возвращении в тур: «Раньше у меня были конкретные цели, сейчас – просто делать все, что в моих силах»

Аманда Анисимова поделилась настроем на 2024 год.

Она не выступала с апреля из-за психологических проблем и вернется в тур в Окленде матчем против Анастасии Павлюченковой.

– Расскажите, как и почему жизнь в туре может давить на игроков.

– Мне кажется, многие люди, которые следят за нами в соцсетях или время от времени смотрят теннис, не до конца понимают, каково это. Думаю, никто не понимает, насколько гнетуще и тяжело это может оказаться, пока сам не попадет в такую ситуацию.

Ты проигрываешь на турнире, а потом должна купить билеты, собрать все вещи и улететь на следующий день, а ты так вымотана и расстроена матчем. И так всегда, замкнутый круг. Это тебя опустошает и изолирует. Мне нужно помнить об этом и делать перерывы, отдыхать и восстанавливать силы перед следующим турниром.

– С каким настроем вы возвращаетесь?

– Каждый день делать все возможное. Перед началом сезона меня спрашивали о целях. Раньше у меня были конкретные ответы. Сейчас моя цель – просто делать все, что в моих силах, показывать максимум каждый день, и большего я от себя не жду.

С таким подходом мне легче. Я работаю каждый день, и теперь у меня есть на это ментальные и физические ресурсы, которых не было раньше, и я чувствую себя гораздо лучше.

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