Мирра Андреева: «У меня было недостаточно времени на подготовку к сезону, но все нормально. Возможно, в следующий раз проведу более длинную предсезонку»

Теги WTA Brisbane International Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Мирра Андреева прокомментировала победу над Дианой Шнайдер в Брисбене.

Андреева выиграла 6:2, 6:3.

«Если честно, я очень, очень нервничала перед этим матчем, потому что давно знаю Диану. [Моя сестра] Эрика играла с ней в команде, так что я очень хорошо ее знаю. Поэтому я была очень рада сегодня победить.

Я старалась сильнее сгибать колени, потому что по сравнению с Абу-Даби, где я тренировалась, корты очень быстрые. Поэтому первые несколько дней прошли для меня не лучшим образом, но я старалась делать все возможное. Сегодня я очень довольна своим уровнем.

Мне кажется, у меня было недостаточно времени на подготовку к этому сезону, но все нормально. Если у меня не было времени хорошо поработать, я не расстраиваюсь. Возможно, в следующий раз я постараюсь провести более длинную предсезонку, но в этот раз все в порядке».

Цель Андреевой на 2024-й – войти в топ-30. Этот год она заканчивает 57-й ракеткой мира.

«Я довольно высокая, так что было бы здорово зарабатывать легкие очки за счет подачи. Мы прогрессируем и работаем над моей подачей, и мне кажется, она улучшается. Я все равно могу лучше, но мы работаем над этим каждый день, и посмотрим, прибавлю или нет».

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2 комментария
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Желаю удаче девочке!)
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