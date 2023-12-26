Отец Карацева о прекращении совместной работы с Яцыком: «Просто так с тренером не расходятся – значит, что-то не так»

Отец Аслана Карацева высказался о решении сына прекратить сотрудничество с Егором Яцыком.

Отец Аслана Карацева высказался о решении сына прекратить сотрудничество с тренером Егором Яцыком.

«Я не интересовался у Аслана, почему он расстался с тренером. Даже не знаю, что случилось. Я доверяю его мнению. Если он так хочет, значит это правильно. Просто так с тренером не расходятся – значит, что-то не так.

Его результаты не зависят от того, работает он с Яцыком или нет. У него многое зависит от психологического состояния. Я ему предлагаю взять психолога сейчас. Игра у него есть еще с детства. Он тренировался в Германии, Испании.

Пока он ни с кем не работает, готовится к сезону, делает ОФП. Сейчас подключится физио», – цитирует Казбека Карацева Metaratings.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе