Отец Карацева о прекращении совместной работы с Яцыком: «Просто так с тренером не расходятся – значит, что-то не так»

Теги ATP Аслан Карацев Теннис

Отец Аслана Карацева высказался о решении сына прекратить сотрудничество с Егором Яцыком.

Отец Аслана Карацева высказался о решении сына прекратить сотрудничество с тренером Егором Яцыком.

«Я не интересовался у Аслана, почему он расстался с тренером. Даже не знаю, что случилось. Я доверяю его мнению. Если он так хочет, значит это правильно. Просто так с тренером не расходятся – значит, что-то не так.

Его результаты не зависят от того, работает он с Яцыком или нет. У него многое зависит от психологического состояния. Я ему предлагаю взять психолога сейчас. Игра у него есть еще с детства. Он тренировался в Германии, Испании.

Пока он ни с кем не работает, готовится к сезону, делает ОФП. Сейчас подключится физио», – цитирует Казбека Карацева Metaratings.ru.

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4 комментария
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Игра была с детства , а хорошие результаты - только во время работы с Егором , в 2021 и 2023 годах . Это медицинский факт .
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Яцык за уши вытянул Карацева из неизвестности.
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Предсезонка без тренера -- плохая идея.
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