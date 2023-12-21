Швентек – самая высокооплачиваемая спортсменка 2023-го по версии Forbes, в топ-10 девять теннисисток

Теги Винус Уильямс WTA Джессика Пегула Онс Жабер Наоми Осака Маркета Вондроушова Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Швентек Лейла Фернандес деньги Эмма Радукану Циньвэнь Чжэн Теннис

Ига Швентек возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, опубликованный журналом Forbes.

Единственная не-теннисистка в топ-10 – это китайская фристайлистка Гу Айлин.

Всего в топ-20 попали 12 теннисисток.

1. Ига Швентек – $23,9 млн (9,9 млн призовых + 14 млн за пределами корта);

2. Гу Айлин – $22,1 млн (0,1 млн + 22 млн);

3. Коко Гауфф – $21,7 млн (6,7 млн + 15 млн);

4. Эмма Радукану – $15,2 млн (0,2 млн + 15 млн);

5. Наоми Осака – $15 млн (не играла весь сезон, только доход за пределами корта);

6. Арина Соболенко – $14,7 млн (8,2 млн + 6,5 млн);

7. Джессика Пегула – $12,5 млн (6 млн + 6,5 млн);

8. Винус Уильямс – $12,2 млн (0,2 млн + 12 млн);

9. Елена Рыбакина – $9,5 млн (5,5 млн + 4 млн);

10. Лейла Фернандес – $8,8 млн (1,8 млн + 7 млн);

15. Циньвэнь Чжэн – $7,2 млн (1,7 млн + 5,5 млн);

18. Онс Жабер – $5,7 млн (3,2 млн + 2,5 млн);

20. Маркета Вондроушова – $5,2 млн (4,7 млн + 0,5 млн).

Ранее издание Sportico опубликовало свою версию рейтинга: в нем первое место заняла Коко Гауфф, а Швентек оказалась второй.

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6 комментариев
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Это те самые что жалуются на низкие заработки?
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мафия в лице спонсоров и покровителей британской цыганки рулит, 15 лимонов в общак без выхода на корт, хе-хе
0.5 для Вондрушевой тоже не новость, физиономия не для рекламы, мягко говоря
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Форбс по сравнению со Sportico завысил спонсорские.
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У Осаки конечно совсем доходы просели без игры в теннис, на пике вроде 50 млн получала от рекламы
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Queen Ve неплохо косит зелень
💵✂️👛👸🏾
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Ответ Minsk Belarus
мафия в лице спонсоров и покровителей британской цыганки рулит, 15 лимонов в общак без выхода на корт, хе-хе 0.5 для Вондрушевой тоже не новость, физиономия не для рекламы, мягко говоря
Не знаю на счет физиономии - как говорится «на любителя», но имя ее самое то для продаж)
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