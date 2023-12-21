Швентек – самая высокооплачиваемая спортсменка 2023-го по версии Forbes, в топ-10 девять теннисисток

Ига Швентек возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, опубликованный журналом Forbes.

Единственная не-теннисистка в топ-10 – это китайская фристайлистка Гу Айлин.

Всего в топ-20 попали 12 теннисисток.

1. Ига Швентек – $23,9 млн (9,9 млн призовых + 14 млн за пределами корта);

2. Гу Айлин – $22,1 млн (0,1 млн + 22 млн);

3. – $21,7 млн (6,7 млн + 15 млн);

4. – $15,2 млн (0,2 млн + 15 млн);

5. – $15 млн (не играла весь сезон, только доход за пределами корта);

6. – $14,7 млн (8,2 млн + 6,5 млн);

7. – $12,5 млн (6 млн + 6,5 млн);

8. – $12,2 млн (0,2 млн + 12 млн);

9. – $9,5 млн (5,5 млн + 4 млн);

10. – $8,8 млн (1,8 млн + 7 млн);

15. – $7,2 млн (1,7 млн + 5,5 млн);

18. – $5,7 млн (3,2 млн + 2,5 млн);

20. – $5,2 млн (4,7 млн + 0,5 млн).

Ранее издание Sportico опубликовало свою версию рейтинга: в нем первое место заняла Коко Гауфф, а Швентек оказалась второй.

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