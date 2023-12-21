Швентек – самая высокооплачиваемая спортсменка 2023-го по версии Forbes, в топ-10 девять теннисисток
Ига Швентек возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, опубликованный журналом Forbes.
Единственная не-теннисистка в топ-10 – это китайская фристайлистка Гу Айлин.
Всего в топ-20 попали 12 теннисисток.
1. Ига Швентек – $23,9 млн (9,9 млн призовых + 14 млн за пределами корта);
2. Гу Айлин – $22,1 млн (0,1 млн + 22 млн);
3. Коко Гауфф – $21,7 млн (6,7 млн + 15 млн);
4. Эмма Радукану – $15,2 млн (0,2 млн + 15 млн);
5. Наоми Осака – $15 млн (не играла весь сезон, только доход за пределами корта);
6. Арина Соболенко – $14,7 млн (8,2 млн + 6,5 млн);
7. Джессика Пегула – $12,5 млн (6 млн + 6,5 млн);
8. Винус Уильямс – $12,2 млн (0,2 млн + 12 млн);
9. Елена Рыбакина – $9,5 млн (5,5 млн + 4 млн);
10. Лейла Фернандес – $8,8 млн (1,8 млн + 7 млн);
15. Циньвэнь Чжэн – $7,2 млн (1,7 млн + 5,5 млн);
18. Онс Жабер – $5,7 млн (3,2 млн + 2,5 млн);
20. Маркета Вондроушова – $5,2 млн (4,7 млн + 0,5 млн).
Ранее издание Sportico опубликовало свою версию рейтинга: в нем первое место заняла Коко Гауфф, а Швентек оказалась второй.
0.5 для Вондрушевой тоже не новость, физиономия не для рекламы, мягко говоря
💵✂️👛👸🏾