Кэмерон Норри: «В прошлом году подумал, что могу стать №1. Мне кажется, я скорее хотел поставить перед собой большую цель»

Кэмерон Норри считает, что способен стать первой ракеткой мира.

Сейчас 28-летний британец – 18-я ракетка мира.

– [Когда я подумал, что могу стать] №1? В прошлом году. Но когда я дебютировал в Кубке Дэвиса в 2018 году, я играл против Баутиста-Агута, который был 22-м или 23-м, и в итоге победил в пяти сетах. Тогда я стоял за пределами топ-100. После этого я почувствовал, что могу быть в числе лучших игроков.

– Что изменилось в прошлом году и заставило подумать, что первая строчка достижима?

– Хороший вопрос. Я знаю, что мой максимальный уровень игры очень высок, против меня сложно играть, я непростой соперник , и мне кажется, что у меня есть достаточный уровень физподготовки: я очень вынослив, могу играть много недель. Думаю, у меня много шансов.

Мне кажется, я скорее хотел поставить перед собой большую цель. Это очень громкое заявление, но совсем другое дело – взять и добиться этого, и я считаю, что это большой вызов... На самом деле я не знаю почему. Я просто это чувствую, а что же мне еще делать, если не стараться быть лучшим?

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