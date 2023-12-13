Норри о провале в конце сезона: «Я всегда хочу большего, я еще голоден»

Теги ATP Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри прокомментировал провал в конце сезона.

18-я ракетка мира завершил 2023-й шестью поражениями в семи матчах.

«Концовка сезона разочаровала, но в целом по году было много положительных моментов. Я многому научился, выиграл титул в Рио – это очень яркий момент.

Я всегда хочу большего, я еще голоден. У меня впереди много работы, во время предсезонки нужно многое сделать. Я должен максимально подготовиться к новому сезону. Я еще многого хочу достичь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий