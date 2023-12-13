Норри о провале в конце сезона: «Я всегда хочу большего, я еще голоден»

Кэмерон Норри прокомментировал провал в конце сезона.

18-я ракетка мира завершил 2023-й шестью поражениями в семи матчах.

«Концовка сезона разочаровала, но в целом по году было много положительных моментов. Я многому научился, выиграл титул в Рио – это очень яркий момент.

Я всегда хочу большего, я еще голоден. У меня впереди много работы, во время предсезонки нужно многое сделать. Я должен максимально подготовиться к новому сезону. Я еще многого хочу достичь».

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