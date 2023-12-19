Борис Беккер: «Джокович еще выиграет «Шлем» или два. Но Алькарас и компания чаще будут создавать ему проблемы»

Теги Новак Джокович ATP Борис Беккер Карлос Алькарас Теннис

Борис Беккер прокомментировал перспективы Новака Джоковича.

«Человек не должен так играть в 36. Когда он устанет? Когда потеряет мотивацию? Новак все еще доминирует в теннисе. В этом году он выиграл три из четырех «Шлемов» и проиграл потрясающий финал «Уимблдона» против Алькараса. Для меня это был лучший матч года. При всем уважении к другим победителям.

В мае Джоковичу будет 37, а Алькарас и компания прибавят и наберутся опыта. Думаю, для тенниса лучше всего, чтобы Джокович остался силен, а молодое поколение подтянулось.

Другими словами, я ожидаю, что Джокович еще выиграет «Шлем» или два. Но еще я считаю, что Алькарас и компания чаще будут создавать ему проблемы. Надеюсь, соперничество между самым успешным игроком всех времен и остальным миром тенниса продолжится еще долго, потому что болельщики и любители от этого только выиграют».

В следующем году Джоковичу не дадут доминировать. Вот честно. Точно-точно

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4 комментария
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Да он ведьма!
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Он сам не уйдет. Уйдет только после того, как мажоры ему будут по соплям давать на больших шлемах!
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Конечно Джоковичу в следующем году будет труднее побеждать.Молодые голодные до побед.Им тоже охота стать первыми.Всё решит,то у кого будет меньше травм.Джокович так свою первую строчку рейтинга просто не отдаст.
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сразу видно, не читает Борис нашего Йенсыча! иначе бы сказал, что акробату в следующем году ничего не светит
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