Ига Швентек: «Я уже в Абу-Даби и начинаю заключительную часть предсезонки в более теплом климате (прости, Польша)»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прилетела в ОАЭ, чтобы провести заключительный этап предсезонки.

«Завершилась первая часть моей предсезонки ✅.

Я побывала дома, тренировалась 2-3 раза в день и у меня было сколько-то (не очень много 😅) свободного времени, чтобы досмотреть сериалы и встретиться с друзьями.

Я уже в Абу-Даби и начинаю заключительную часть предсезонки в более теплом климате (прости, Польша)...» – написала Швентек.

На следующей неделе она сыграет на командном выставочном турнире World Tennis League.

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4 комментария
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Вы все зациклена на Украине господа
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