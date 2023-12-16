Ига Швентек: «Я уже в Абу-Даби и начинаю заключительную часть предсезонки в более теплом климате (прости, Польша)»

Ига Швентек прилетела в ОАЭ, чтобы провести заключительный этап предсезонки.

«Завершилась первая часть моей предсезонки ✅.

Я побывала дома, тренировалась 2-3 раза в день и у меня было сколько-то (не очень много 😅) свободного времени, чтобы досмотреть сериалы и встретиться с друзьями.

Я уже в Абу-Даби и начинаю заключительную часть предсезонки в более теплом климате (прости, Польша)...» – написала Швентек.

На следующей неделе она сыграет на командном выставочном турнире World Tennis League.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе