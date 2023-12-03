Бергс, Боржес, Мартинес выиграли последние «Челленджеры» в сезоне

Завершились три из четырех последних «Челленджеров» в 2023 году.

В Йоккаити победил Зизу Бергс. В матче за титул он обыграл Майкла Ммо – 6:2, 7:6(2). В этом сезоне Бергс выиграл все три своих финала на «Челленджерах». В целом у него теперь семь титулов этого уровня.

В Мае Нуно Боржес обыграл – 6:1, 6:4. Португалец взял третий «Челленджер» в сезоне и пятый в карьере.

В Маспаломасе Педро Мартинес победил Килиана Фельдбауша – 6:4, 4:6, 6:3. Для него это второй титул этого уровня в 2023-м и пятый в карьере.

В финале заключительного «Челленджера» в сезоне – в Темуко – Александар Ковачевич поборется с Гилбертом Суаресом Клиром Жуниором.

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