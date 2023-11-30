Пегула о том, что не проходила дальше 1/4 финала на «Шлемах»: «Я уже добилась больших успехов на «Шлемах», чем думала»
Джессика Пегула рассказала, давит ли на нее то, что она никогда не проходила дальше 1/4 на ТБШ.
«Я бы не сказала, что это на меня давит. Мне нужно этого достичь, и я надеюсь, что у меня получится.
Я уже добилась больших успехов на «Шлемах», чем думала. Раньше я пыталась просто пройти один круг на ТБШ, а теперь нацеливаюсь на полуфинал, финал или победу.
На «Уимблдоне» я была близка и в итоге проиграла в четвертьфинале будущей чемпионке».
Также она прокомментировала состояние женского тура.
«Сейчас у всех много возможностей. Мы увидели, как Коко Гауфф воспользовалась этим на US Open – она набрала ход летом и доказала, что может быть чемпионкой «Шлема».
Это меня тоже мотивирует. Сейчас у многих девочек есть возможности, и я одна из них. Надеюсь, смогу воспользоваться.
Интересно, что это ощущение появилось после ухода Серены. Даже когда она не играла полный сезон, она все равно была фавориткой. Теперь все иначе, хотя мы уже и увидели, кто теперь топ-игроки. Но возможности есть у всех. И я думаю – почему бы не я?»
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