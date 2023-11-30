Пегула о том, что не проходила дальше 1/4 финала на «Шлемах»: «Я уже добилась больших успехов на «Шлемах», чем думала»

рассказала, давит ли на нее то, что она никогда не проходила дальше 1/4 на ТБШ.

«Я бы не сказала, что это на меня давит. Мне нужно этого достичь, и я надеюсь, что у меня получится.

Я уже добилась больших успехов на «Шлемах», чем думала. Раньше я пыталась просто пройти один круг на ТБШ, а теперь нацеливаюсь на полуфинал, финал или победу.

На « » я была близка и в итоге проиграла в четвертьфинале будущей чемпионке».

Также она прокомментировала состояние женского тура.

«Сейчас у всех много возможностей. Мы увидели, как воспользовалась этим на – она набрала ход летом и доказала, что может быть чемпионкой «Шлема».

Это меня тоже мотивирует. Сейчас у многих девочек есть возможности, и я одна из них. Надеюсь, смогу воспользоваться.

Интересно, что это ощущение появилось после ухода . Даже когда она не играла полный сезон, она все равно была фавориткой. Теперь все иначе, хотя мы уже и увидели, кто теперь топ-игроки. Но возможности есть у всех. И я думаю – почему бы не я?»

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