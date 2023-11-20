Джокович о матче с собой 10-летней давности: «Не знаю, какой будет счет. Но я бы создал проблемы молодому себе»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович ответил, выиграл бы у себя 10-летней давности.

«10 лет назад был 2013-й, так что я думаю, победил бы сегодняшний Новак. В 2015-м у меня был один из лучших сезонов – наверное, лучший. Я вышел в 19 финалов подряд на всех турнирах, выиграл три из четырех «Шлемов». У меня были прекрасные 18 месяцев в 2015-м и первой половине 2016-го.

Сейчас я стараюсь играть не так много, как 10 лет назад. Мне нужно выбирать правильные турниры и правильные периоды года, когда я могу показывать лучший теннис. Так что трудно сравнивать.

Но мне не так давно уже задавали этот вопрос. Тогда он звучал: «Кто выиграет в этой встрече?» Я ответил, что 36-летний легко справится (смех). Шучу, конечно. Не знаю, какой будет счет. Но я бы создал проблемы молодому себе».

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7 комментариев

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dedpihto59
Судя потому какие проблемы в матчах с Новаком, у нынешних молодых топов, точно бы был конкурентным💪‼️
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S.Graf
Думаю, в ближайшее время мы увидим такой матч, ИИ сгенерирует. Будет очень любопытно посмотреть))
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itemme
Ну, с Новаком-2015, наверное пришлось бы нереально трудно. Поставил бы на молодого :)
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Кавабунга Шреддоголовый
Новак-2015, это, наверное, самый мощный Новак за всю карьеру Джоковича. Даже Новак-2011 не такой монстр, хотя не сильно хуже. Джокович в 2015 году в рейтинге набрал нереальные почти 17000 очков, отрыв там от всех был колоссальный. Понятно, что это лишь цифры, но ни до, ни после таких цифр не было ни у кого
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Ан Кот
не знаю как в 5-ти сетовом но в 3-х сетовом формате нынешний Новак победил! опыт это большое дело а физически он почти не просел за 10 лет
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TennisForever
Головушка поехала.
Настолько зазнался,что уже себя молодого обыгрывает ))
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