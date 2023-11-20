Джокович о матче с собой 10-летней давности: «Не знаю, какой будет счет. Но я бы создал проблемы молодому себе»

Новак Джокович ответил, выиграл бы у себя 10-летней давности.

«10 лет назад был 2013-й, так что я думаю, победил бы сегодняшний Новак. В 2015-м у меня был один из лучших сезонов – наверное, лучший. Я вышел в 19 финалов подряд на всех турнирах, выиграл три из четырех «Шлемов». У меня были прекрасные 18 месяцев в 2015-м и первой половине 2016-го.

Сейчас я стараюсь играть не так много, как 10 лет назад. Мне нужно выбирать правильные турниры и правильные периоды года, когда я могу показывать лучший теннис. Так что трудно сравнивать.

Но мне не так давно уже задавали этот вопрос. Тогда он звучал: «Кто выиграет в этой встрече?» Я ответил, что 36-летний легко справится (смех). Шучу, конечно. Не знаю, какой будет счет. Но я бы создал проблемы молодому себе».

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