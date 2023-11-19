Джокович о детях на трибунах: «Так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они дают мне силу»

Новак Джокович рад, что дети поддерживали его на трибунах в плей-офф итогового.

Сразу после победы в финале он пошел их обнять.

«Это так здорово – последние два дня они смотрели теннис. Это восторг.

Я всегда хотел выступить перед ними, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так – они осознают, что происходит.

Я так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу».

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