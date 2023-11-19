Джокович о детях на трибунах: «Так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они дают мне силу»
Новак Джокович рад, что дети поддерживали его на трибунах в плей-офф итогового.
Сразу после победы в финале он пошел их обнять.
«Это так здорово – последние два дня они смотрели теннис. Это восторг.
Я всегда хотел выступить перед ними, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так – они осознают, что происходит.
Я так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу».
Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый
(Не критика если что, чужих родителей не поучаю)