Джокович о детях на трибунах: «Так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они дают мне силу»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Теннис

Новак Джокович рад, что дети поддерживали его на трибунах в плей-офф итогового.

Сразу после победы в финале он пошел их обнять.

«Это так здорово – последние два дня они смотрели теннис. Это восторг.

Я всегда хотел выступить перед ними, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так – они осознают, что происходит.

Я так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Папа по полной программе. И на корте, и вне корта
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Настоящий Батя. И в жизни, и на корте)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Батяня!😄 Великий и на корте, и за его пределами!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rofed
Отец Тенниса, очень искренне относится к своему делу и своим детям. Здоровья всем!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanapiano
Счастливый трогательный великий Новак)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iva_Nova
Красиво конечно ! :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Козлов
Ну разве он не классный ?!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy Bones
Наверное, не самое захватывающее дело сидеть на трибунах несколько часов. У детей обычно есть дела поважнее. :))
(Не критика если что, чужих родителей не поучаю)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий