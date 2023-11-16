Кириос о возвращении в тур после травм: «Делаю все возможное. Каждый день занимаюсь реабилитацией, тренируюсь в зале»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос готовится к возвращению в тур после травм.

Он рассказал об этом в эфире Tennis Channel, где работает аналитиком во время итогового турнира.

Австралиец пропустил почти весь сезон-2023.

«После успешного прошлого года я очень хочу вернуться. У меня были проблемы с коленом, а теперь еще и с запястьем.

Я делаю все возможное, чтобы вернуться. Вы же знаете, что такое травмы. Каждый день занимаюсь реабилитацией, тренируюсь в зале, но, когда я здесь и смотрю матчи, мне еще больше хочется вернуться.

С нетерпением жду момента, когда смогу объявить о возвращении и снова играть, оказаться в раздевалке с этими ребятами».

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1 комментарий

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dedpihto59
Давай Ник, с тобой веселее😀‼️
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