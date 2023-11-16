Даниил Медведев: «Согласен с Алькарасом: странно, что корт на итоговом такой быстрый. Но странно и то, что другие такие медленные»

Даниил Медведев хочет, чтобы в туре было больше быстрых хардовых кортов.

После победы над Александром Зверевым он ответил, как ему удалось создать дополнительное давление на соперника в решающие моменты: на тай-брейке и в последнем гейме на подаче немца.

«Не знаю, можно ли назвать это дополнительным давлением, но в каком-то смысле давит корт, особенно когда играешь против Саши. У нас обоих мощная подача, поэтому, думаю, из 10 геймов на подаче каждого из нас, возможно, семь будут легкими, а остальные три – напряженными, в которых ты пытаешься оказать давление на соперника. То же самое было и на тай-брейке, разница всего в пару очков, и я рад, что мне удалось хорошо сыграть в самые важные моменты, которые стали решающими».

Также он прокомментировал мнение Карлоса Алькараса о том, что в этом году на итоговом турнире очень быстрое покрытие.

«Я согласен с ним: странно, что этот корт такой быстрый. Но странно и то, что другие корты такие медленные, например, на «Мастерсе» в Париже был невероятно медленный. Я играл с Григором, и это был отличный матч, он вышел в финал, но после матча я думал, что розыгрыш из 47 ударов, который я выиграл на матчболе, это ненормально. У нас с Сашей тоже были долгие размены, и нам нравится их играть, но, наверное, они должны быть не длиннее 20 ударов, и даже в этом я не уверен.

Мне кажется, хорошо, что есть медленные хардовые корты, даже если мне они не нравятся. Хорошо, что это дает возможность игрокам разных стилей, но в целом предполагается, что хард будет быстрым, поэтому я бы хотел, чтобы было чуть больше более быстрых хардовых кортов».

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